Порошенко подписал законы о "евробляхах" [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроекты №8487 и №8488 об автомобилях на еврономерах - так называемых "евроблях".
Законопроекты регулируют акцизы на легковые автомобили, а также усиливают контроль над перемещением и использованием автомобилей с иностранной регистрацией.
"Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд", - написал Петр Порошенко в Twitter.
Законы вступят в силу на следующий день после опубликования.
Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду. pic.twitter.com/BifFw2LVes— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 ноября 2018 г.
Напомним, 20-21 ноября владельцы "евроблях" массово блокировали трассы Украины, протестуя против законов Рады, затрагивающих их интересы. Несмотря на это, народные депутаты не поддержали принятие проектов постановлений об отмене принятия законопроектов №8487 и №8488 о растаможке автомобилей на еврономерах.
Что изменилось для украинцев после принятия этих законопроектов, подробно описано здесь.
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