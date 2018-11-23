Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроекты №8487 и №8488 об автомобилях на еврономерах - так называемых "евроблях".

Законопроекты регулируют акцизы на легковые автомобили, а также усиливают контроль над перемещением и использованием автомобилей с иностранной регистрацией.

"Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд", - написал Петр Порошенко в Twitter.

Законы вступят в силу на следующий день после опубликования.

Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду. pic.twitter.com/BifFw2LVes — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 ноября 2018 г.

Напомним, 20-21 ноября владельцы "евроблях" массово блокировали трассы Украины, протестуя против законов Рады, затрагивающих их интересы. Несмотря на это, народные депутаты не поддержали принятие проектов постановлений об отмене принятия законопроектов №8487 и №8488 о растаможке автомобилей на еврономерах.

Что изменилось для украинцев после принятия этих законопроектов, подробно описано здесь.