В американском штате Юта два подростка угнали самолет.

Так, юноши в возрасте 14 и 15 лет угнали одномоторный самолет Cessna с частного аэродрома в Дженсене и пролетели на нем 15 миль (около 24 километров), сообщает Associated Press 23 ноября.

Юные угонщики успешно приземлились в аэропорту Вернал Риджина также в штате Юта. Полицейские задержали нарушителей и доставили в следственный изолятор города Вернал.

Юные преступники не сравнились с сотрудником американского аэропорта, который недавно завладел пассажирским лайнером и пролетел в два раза дальше, чем они