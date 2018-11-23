Два подростка угнали самолет [ Редактировать ]
В американском штате Юта два подростка угнали самолет.
Так, юноши в возрасте 14 и 15 лет угнали одномоторный самолет Cessna с частного аэродрома в Дженсене и пролетели на нем 15 миль (около 24 километров), сообщает Associated Press 23 ноября.
Юные угонщики успешно приземлились в аэропорту Вернал Риджина также в штате Юта. Полицейские задержали нарушителей и доставили в следственный изолятор города Вернал.
Юные преступники не сравнились с сотрудником американского аэропорта, который недавно завладел пассажирским лайнером и пролетел в два раза дальше, чем они
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