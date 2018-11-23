23 ноября в центре Николаева автомобиль Skoda Octavia выехал за пределы проезжей части и разбился об бордюр.

Выяснилось, что автомобиль накануне вечером владелец оставил на автомойке, а утром пьяный мойщик решил покататься, "Новости-N".

Мойщик промчался по Центральному и, не справились с управлением, не сумел вписаться в поворот, поехал прямо и врезался в бордюр.

При проверке на алкотестере оказалось, что водитель пьян. В результате ДТП никто не пострадал, но автомобиль получил впечатляющие повреждения.

Двумя днями ранее в Николаеве девушка уснула за рулем и разбилась.