В Николаеве пьяный автомойщик уничтожил иномарку клиента (фото) [ Редактировать ]
23 ноября в центре Николаева автомобиль Skoda Octavia выехал за пределы проезжей части и разбился об бордюр.
Выяснилось, что автомобиль накануне вечером владелец оставил на автомойке, а утром пьяный мойщик решил покататься, "Новости-N".
Мойщик промчался по Центральному и, не справились с управлением, не сумел вписаться в поворот, поехал прямо и врезался в бордюр.
При проверке на алкотестере оказалось, что водитель пьян. В результате ДТП никто не пострадал, но автомобиль получил впечатляющие повреждения.
Двумя днями ранее в Николаеве девушка уснула за рулем и разбилась.
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