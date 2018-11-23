Под Киевом поезд разорвал девушку на части [ Редактировать ]
В четверг, 23 ноября, в пгт Клавдиево-Тарасово Бородянского района Киевской области под поезд попала девушка. Авария произошла около 06:30 утра, пишет gazeta.ua.
Девушка в наушниках шла по перрону за предупредительной полосой. В это время ехал поезд "Интерсити", который волной затащил ее под колеса. При этом машинист подавал звуковые сигналы. По словам свидетелей, от девушки не осталось ничего. Поезд буквально разорвал ее на части.
" Даже одежды не осталось. Какая там уже одежда. Там руки от плеч валялись без одежды. И все залито кровью и мясом", - написала одна из свидетельниц на своей странице в Facebook.
Очевидцы говорят, что тело собирали буквально по частям. Еще в часов 9 собирали части тела в черные пакеты, часть руки лежала на другой части дороги. На месте трагедии нашли именной проездной билет. Однако, принадлежал ли он погибшей - пока не известно. Личность еще устанавливается.
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