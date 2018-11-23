Пьяный водитель сбил беременную женщину с коляской [ Редактировать ]
Под Днепром произошло жуткое ДТП, в котором пострадали два человека. В Пятихатках пьяный водитель сбил беременную женщину с двухлетним ребенком, который был в коляске, сообщили в пресс-службе полиции Днепровской области.
Пострадавшую госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Двухлетний ребенок получил незначительные ушибы, но также был госпитализирован.
В крови у 50-летнего водителя нашли более двух промилле алкоголя. Полиция начала расследование. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять авто на срок до 3-х лет.
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