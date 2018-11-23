В центре Киева ограничат движение: когда и почему [ Редактировать ]
С 24 ноября в центре Киева ограничат движение в связи с началом подготовки к рождественским праздникам, сообщила организация Folk Ukraine на станице в Facebook.
"Внимание водителям! В связи с началом монтажных работ и оборудования новогодних локаций на Софийский и Контрактовой площади будет изменено дорожное движение с 24 ноября до 24 января 2019 года, а именно: вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади)", - говорится в сообщении.
В частности, ограничат движение транспорта вдоль Владимирского проезда (правая полоса в направлении движения к Михайловской площади). Также в это время запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади". Во время самого празднования также будет действовать запрет движения вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):
19 декабря - с 16:00 до 22:00,
24 декабря - с 16:00 до 22:00,
31 декабря - с 20:00 до 03:00 1 января 2019 года,
1 января 2019 года - с 14:00 до 22:00,
7 января 2019 года - с 12:00 до 16:00.
В связи с такими изменениями разрешат движение транспорта в выходные, нерабочие и праздничные дни по улице Крещатик.
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