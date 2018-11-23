23 ноября Верховная Рада окончательно одобрила проект Государственного бюджета Украины на 2019 год.

За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом - 240 парламентариев при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

В первом чтении проект госбюджета-2019 парламент одобрил еще 18 октября.

Podrobnosti.ua подробнее разобрались, что будет с пенсиями, соцстандартами и минимальной зарплатой в 2019 году.

Важные цифры Бюджета на 2019 год

В основе утвержденного бюджета - макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции в 7,4%.

В то же время с 1 января 2019 года минимальная зарплата должна вырасти до 4172 гривен.

Прожиточный минимум составит: с 1 января - 1853 грн, с 1 июля - 1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн.

В целом бюджет предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривен и расходы в размере 1,112 триллиона гривен, что на 18 миллиардов гривен выше, чем показатели первоначального проекта, принятого в первом чтении.

Также, согласно документу, предусматриваются доходы общего фонда в размере 928 507,9 миллиона гривен и доходы специального фонда - 97 623,9 миллиона гривен.

Расходы же предусмотрены в сумме 1112 130,0 миллиона гривен, в том числе расходы общего фонда - 1005 767,5 миллиона гривен и расходы специального фонда - 106 362,4 миллиона гривен.

Предельный объем дефицита, в свою очередь, составит 89 989,3 миллиона гривен, или 2,3% ВВП, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - 69 617,2 миллиона гривен, а предельный объем дефицита специального фонда - 20 372,1 миллиона гривен.

Зато предельный объем государственного долга на 31 декабря 2019 установлен в сумме 2,060 триллиона гривен, а гарантированного государством долга - 388,6 миллиарда гривен.

Что касается расходов на повышение обороноспособности и безопасности Украины на 2019, то предусмотрена сумма в 211,9 миллиарда гривен, из которых государственные гарантии будут составлять 5 миллиардов гривен. Для обеспечения же выплаты пенсий правительство в 2019 году направляет 167,5 миллиарда гривен.

На строительство новых дорог будет направлено 55 миллиардов гривен, в том числе 50,4 миллиарда гривен с Дорожного фонда и 4,6 миллиарда за счет средств международных доноров.

Местные бюджеты

В целом ресурс местных бюджетов на 2019 год составляет 588 935,7 миллиона гривен, в том числе по: общему фонду - 542 020,8 миллиона гривен, по специальному фонду - 46 914,9 миллиона гривен. Прогнозный объем доходов местных бюджетов определен в сумме 291 118,4 миллиона гривен, в том числе по: общему фонду - 265 655,9 миллиона гривен, по специальному фонду - 25 462,5 миллиона гривен.

Пенсии и субсидии

Для выплаты пенсий в следующем году направят 167,5 млрд гривен. Также на субсидии в денежной форме в госбюджете-2019 предусмотрено 20 млрд гривен.

Зарплата

Законом установлена в 2019 году минимальная заработная плата: в месячном размере - с 1 января 4173 гривны; в почасовом размере - с 1 января 25,13 гривны.

Медицина и образование

Кроме того, расходы на здравоохранение составят 95,7 млрд гривен. Расходы же на образование составят 126,9 миллиарда гривен, что на 4,5 миллиарда гривен, или на 4% больше, чем в проекте госбюджета, поданном к первому чтению.

Социальная помощь

Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2019 году не может составлять более 75 процентов уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Уровень обеспечения прожиточного минимума для определения права на освобождение от платы за питание ребенка в государственных и коммунальных детских дошкольных заведениях в соответствии с законом "О дошкольном образовании" в 2019 году увеличивается в соответствии с ростом прожиточного минимума.