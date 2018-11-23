Верховная Рада заложила в государственный бюджет Украины на 2019 год курс доллара на уровне 29,4 грн/$.

Во втором чтении и в целом парламент принял главный финансовый документ страны в пятницу, 23 ноября. Соответствующий законопроект №9000 поддержали 240 депутатов, свидетельствует сайт Рады.

Стратегия управления государственным долгом Украины также предполагает укрепление курса гривны в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл.

В 2020 году ожидается снижение курса гривны до 30,2 грн/долл.

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