Сучасне мистецтво проти фейкових новин. Напередодні в Чорнобильській зоні презентували незвичайний арт-проект, який на думку авторів, має нагадати про небезпеку фальшивих повідомлень у ЗМІ. Поліна Спасенко розповість докладніше.

Нічна Прип'ять. Центр міста. Колись саме звідси починались радянські урочистості. Тепер же тут верховодить сучасне мистецтво.

Знайомтесь - "Артефакт". І це не просто монітори та промені з фольги. Це діджитал-скульптура. І в неї є своя місія.

"Має за мету поставити важливе питання - питання медіа-грамотності. Ми стали дуже багато часу проводити онлайн і це знаходить відповідь у мистецтві - мистецтві нью-медіа-арту, що поєднує аудіо-відео активізм, інші види мистецтва", - пояснює Світлана Коршунова, куратор проекту Artefact.

Автор проекту Валерій Коршунов. Каже: надихався фантастичною повістю Братів Стругацьких "Пікнік на узбіччі" та фільмом "Сталкер" Тарковського. Місце для скульптури - Чорнобильська зона, символічне.

"Чорнобиль - це ситуація, яка торкнулася кожної людини, трагедія також була інформаційною. Тому що теж було маніпулювання інформацією, теж було запобігання її розповсюдженню", - говорить Валерій Коршунов, автор проекту Artefact.

"У повісті Стругацьких "Пікнік на узбіччі" було розказано про Зону відчуження, яка була сильно під охороною держави, куди не пускали людей і в цій зоні колись з'являлись артефакти. Ми вважаємо, що зона відчуження у нас вже з'явилась і саме час з'явитися "Артефакту"", - говорить Світлана Коршунова, куратор проекту Artefact.

Саундтрек до проекту написав французький композитор Крістоф Етьє - намінант на Греммі у співпраці з українським медіамитцем Rassvet. З-поміж нот і біту заховані звуки Чорнобиля. Дехто навіть пішов у танець.

"Такое впечатление, что мы приехали на какую-то вечеринку", - говорить Володимир, глядач.

"Приємно просто, що Чорнобиль перестає бути асоціацією з чимось трагічним і стає об'єктом туризму, об'єктом сучасного мистецтва", - каже Володимир, глядач.

Майже півтора мільйона гривень на втілення проекту виділив державний Український культурний фонд. У Прип'яті діджитал-скульптура пробуде недовго. Куратори планують влаштувати "Артефакту" гастролі Європою.