В Україні кермування напідпитку відтепер кримінальний злочин [ Редактировать ]
В Україні посилили відповідальність за кермування напідпитку. Тепер за це правопорушників штрафуватимуть на суму від 17 до 34 тисяч гривень і можуть забрати права на три роки.
Якщо водія спіймають удруге, йому доведеться викласти вже 51 тисячу гривень.
Окрім того, кермування в нетверезому стані відтепер не адміністративний, а кримінальний злочин.
по теме
В Україні посилили відповідальність за кермування напідпитку
Тим часом в Україні посилили відповідальність за кермування напідпитку. Тепер за це правопорушників штрафуватимуть на суму від 17 до 34 тисяч гривень і можуть забрати права на три роки
Новые штрафы ПДД: в Раде приняли закон
В Раде проголосовали за законопроект, предусматривающий штрафы до 51 тысячи гривен за проступки водителей
Порошенко обратился к водителям "евроблях"
Президент Украины обратился к фактическими владельцам автомобилей на иностранной регистрации, объяснив им позицию, касательно подписания законопроектов №8487 и №8488
Порошенко подписал законы о "евробляхах"
Петр Порошенко подписал законопроекты об автомобилях на еврономерах
Владельцы "евроблях" прекращают протесты
Водителей автомобилей на еврономерах приостанавливают всеукраинскую акцию протеста