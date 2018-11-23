Вже другий рік поспіль кошти надходять не в повному обсязі

Третій місяць без зарплати. На Закарпатті в одному з районів не отримують платню лікарі, вихователі садочків та працівники культури. Така ситуація там відтоді, як виплати бюджетникам перекинули на місця. Торік жителі вже виходили на масовий протест. Як налаштовані зараз - дізнавалася Мар'яна Мартин.

Оксана та Анатолій Андрійчаки навчають малечу музиці. Жінка - грі на фортепіано, чоловік - на кларнеті. Третій місяць сім'я з двома дітьми без зарплати. Живуть за кошти батьків-пенсіонерів.

"Послуги дорогі - за все треба платити, дітей в школу треба відправляти. Звільнятися із школи, і їхати в Чехію - от одна можливість, яка є ", - говорить Анатолій Андрійчак, житель Воловця.

У серпні працівників Воловецької дитячої школи мистецтв відправили у безоплатну відпустку. А з вересня зарплату взагалі перестали платити. Відтоді - двоє вчителів звільнилися. Працюють на ентузіазмі й вихователі дитсадочків.

"Ми працюємо, не оплачують нам. Уже пообіцяли, що будуть оплачувати в кінці листопада. Але в нас таке натхнення, прагнення, любимо свою професію - що чекаємо", - говорить Наталія Канайло, вихователь Нижньоворітського навчального закладу.

Трохи більше пощастило медикам - з ними почали розраховуватись. Нині, боргують зарплату за жовтень і листопад. І така ситуація у них вже не вперше.

"Були роки коли ми взагалі отримували заробітні плату продуктами харчування, ну і що - ми це пережили, і пішли далі. Напруга звичайно є, але відношення в нас таке, треба трошки зачекати, тому що ми нічого не зробимо", - говорить Лариса Білич, завідувач амбулаторії села Верхні Ворота.

З минулого року виплати бюджетникам частково переклали на місцеві органи влади. А у них таких грошей немає. Нині, Воловецький район винен працівникам бюджетної сфери 23 мільйони гривень.

"Ми зверталися, і до президента і до керівництва уряду і я вже не говорю до усіх профільних міністерств. Чекайте, чекайте, а потім кошти будуть. До нового року будуть", - говорить Іван Лопіт, голова Воловецької районної ради.

Воловецький район - гірський і живе, в основному, за рахунок дотацій з держбюджету. Але вже другий рік поспіль кошти надходять не в повному обсязі. Вчителів та лікарів держава фінансує окремо. Однак і медична галузь цьогоріч теж недоотримала 8 мільйонів гривень.

В райраді кажуть: якщо ж грошей з Києва так і не побачать - проситимуть допомоги в області.