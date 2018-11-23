Тарифы на свет могут взлететь сразу на 15%. Фото: pixabay.com

В Украине оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 года может сразу вырасти более чем на 15%, сообщила председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

По ее словам, "Энергоатом" просит повысить тариф на производство электроэнергии на 65%, после чего рентабельность компании составит 38%. Это поможет увеличить доход на 27 миллиардов гривен. А такая сумма равна почти половине фонда всех субсидий Украины.

"Чем обосновано такой стремительный рост тарифа? Компания предоставила объяснения общей численностью 22 тысячи страниц! Но такое огромное количество документов обосновывает лишь 3,5 миллиарда гривен средств на инвестиции", - написала Оксана Кривенко в Facebook 23 ноября.

Также "Укргидроэнерго" предлагает повысить свой тариф на 46% для увеличения дохода на 3,5 миллиарда гривен.

Кроме того, ТЭЦ требуют повысить тариф на 21%, чтобы обеспечить себе дополнительный доход в размере 4,6 миллиарда гривен.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал малообеспеченные семьи не переживать из-за стоимости тепла.