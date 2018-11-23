Любителі канарок з усієї України готуються до пісенного конкурсу. Протягом року учасники виховували наймайстерніших пернатих співаків. Як навчити пташку еталонного співу - розкаже Катерина Сривкова.

Ось так звучить пісня торішнього чемпіона.

В українському конкурсі беруть участь лише канарки вівсяночного наспіву. Цей вид виводили кілька століть. Їхній голос неможливо переплутати зі співом канарок інших видів. Пісні кенора оцінюють за спеціальною системою.

"Канарки вівсяночгого наспіву можуть бути жовтими, білими, зеленими, рябими. Червоними, червоно-чорними вони бути не можуть. Кожна група одноманітних звуків, умовно кажучи, називається коліном. Треба, щоб вона їх не переплутала місцями, і повну пісню вона виконала декілька разів", - розповідає Роман Іванніков, організатор Київського конкурсу співочих канарок.

У природі канарки навчаються співу в старших птахів. Співають лише самці.

"Це пов'язіно з їхньою біологією. Справа в тому, що самець має якось привабити самицю на свою територію, чимось її причарувати. А самки - їм цього не потрібно, тому вони не співають, але вони уважно слухають", - пояснює Роман Іванніков, організатор Київського конкурсу співочих канарок.

Виховання професійного співака починається від народження. І триває близько року. До того ж для птахів формують спеціальний раціон, який змінюють залежно від етапу навчання. Для цього потрібно досконало знати фізіологію канарок, тож власники навчаються десятиліттями. Результат залежить і від таланту кенора. Із 30 пташенят бодай один зможе стати конкурсним співаком.

"До них підставляється пташка-вчитель або їм прокручується запис правильної пісні. Їх утримують в певних умовах, щоб у них не було контакту з якимись сторонніми звуками, які вони можуть сприйняти, запам'ятати і вставити в свою пісню. Мало її навчити співати правильну пісню. Треба так її навчити, щоб вона заспівала саме в той момент, коли буде потрібно", - розповідає Роман Іванніков, організатор Київського конкурсу співочих канарок.

Щороку цей конкурс збирає найкращих пернатих співаків з усієї України. Цьогорічний чемпіонат відбудеться вже завтра в столичному Будинку Природи.