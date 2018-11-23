У бельгійському Брюгге завершуються приготування до фестивалю крижаних скульптур. Організатори називають його першим у світі цифровим музеєм льодового мистецтва.

В експозиції витвори сорока майстрів з усього світу оживуть завдяки новітнім 3D-технологіям. На створення 80 фігур знадобилося півтисячі тонн криги та мільйони світлодіодних ліхтариків. Відкриється царство снігової королеви вже у завтра.

"Протягом останніх 20 років ми створили не менш ніж 10 тисяч скульптур з піску влітку та криги взимку. Вада такого ефемерного мистецтва у тому, що ми можемо зберегти його тільки на фото чи у спогадах. Але велика перевага - скульптури не треба транспортувати. Це не обмежує фантазію, тож волосся принцеси може бути таким довгим, як ми хочемо", - говорить Александр Деман, організатор фестивалю.