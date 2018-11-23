Ключевая задача Ukrlandfarming в 2019 году завершить реструктуризацию - Петрашко [ Редактировать ]
Ukrlandfarming планирует завершить реструктуризацию долга в 2019 году.
Об этом в эксклюзивном интервью Latifundist.com рассказал заместитель генерального директора Ukrlandfarming Игорь Петрашко.
"Ukrlandfarming ставит задачу завершить реструктуризацию в 2019 году. Очень важно получить стабильное видение будущего компании. Для этого нужно завершить реструктуризацию не только внешнюю, но внутреннюю", - прокомментировал Игорь Петрашко.
По его мнению, государственные структуры, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и ситуация с Национальным банком — это комплекс факторов которые нужно решить с иностранными инвесторами, а не с украинскими.
"Я думаю, есть все шансы завершить реструктуризацию в 2019 году. Большинство зарубежных кредиторов готовы к тому, что предложение может им не понравиться. Вместе с тем, предложение обоснованное и базируется на независимой экспертизе. Мы готовы к компромиссам", - дополнил Игорь Петрашко.
Также, Игорь Петрашко сказал, что компания за период реструктуризации долга сократила земельный банк на 17% с 650 до 540 тысяч гектаров.
Напомним, что Ukrlandfarming намерен обновить предложение по реструктуризации долга для всех своих кредиторов.
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