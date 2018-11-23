Тим часом, журналісти BBC поспілкувалися з поліцейським, що постраждав від ураження "Новічком"

Британська поліція оприлюднила нове відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів. На трьох записах із камер спостереження Петров та Боширов ходять вулицями Солсбері 4-го березня. Саме цього дня був скоєний замах на російського екс-шпигуна та його доньку. Слідчі закликали всіх, хто в період з 2 по 4 березня міг бачити підозрюваних, повідомити про це слідству.

Тим часом, журналісти BBC поспілкувалися з поліцейським, що постраждав від ураження нервово-паралітичною речовиною у будинку Скрипалів. Каже: через загрозу забруднення "Новічком" він утратив свій дім і все майно. А лікування після отруєння було дуже болісним.

Як відомо, Лондон звинувачує Росію у використанні хімічної зброї проти розвідника-перебіжчика. Москва натомість запевняє у непричетності до інциденту.

"Я був наляканий, це був страх перед невідомим. Коли я думав, у якому стані перебувають Скрипалі, просто ціпенів. І мене дуже сердив той жахливий, небезпечний спосіб, у який було скоєно замах", - говорить Ній Бейлі, постраждалий поліцейський.