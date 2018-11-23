Легкомысленность - не является полностью негативной чертой человека. С одной стороны, она может помешать человеку в выполнении сложных ситуаций, но с другой - легче воспринимать негативные события и поддерживать оптимизм.

Астрологи проанализировали натальные карты ярких представителей всех Знаков и нашли три самых легкомысленных, пишет издание "Вести".

Овен

Овны - яркие, вдохновляющие, умеющие загореться каким-то делом, начать активно его развивать, а потом - потерять интерес. Легкомысленность Овнов неплохо экономит им время: рано или поздно каждый Овен находит те хобби, работу и отношения, которые удержат интерес этого Знака Зодиака. В момент судьбоносной встречи со своим человеком, любимой работой или новым увлечением Овен легкомысленно отметет все ненужное и наносное, сосредоточившись на главном. Выбор может оказаться непростым, но когда все же произойдет, у Овна не будет ни тени сомнения.

Близнецы

Воздушных Близнецов часто называют легкомысленными их более приземленные родственники. Правда в том, что не все могут понять суть разрывающих Близнецов противоречий. Обе части двойственной натуры этого Знака Зодиака одинаково сильны, и поэтому Близнецы зачастую мечутся между двумя одинаково привлекательными направлениями, страдают от сложности выбора и в конце концов упускают много прекрасных возможностей. Однако легкомысленность часто приходит на выручку к Близнецам: махнув рукой на две одинаково притягательные возможности, Близнецы неожиданно сталкиваются с третьей. Как правило, именно случайный выбор со временем оказывается самым правильным.

Водолей

Водолеи - творческие натуры, зачастую слишком много витающие в облаках. Уйдя в свой внутренний мир, Водолей может легко забыть о насущных проблемах, срочных делах и назначенных встречах. Такая легкомысленность может создавать трудности для этого Знака, но вместе с тем подсознательно помогает расставить приоритеты. Другие Знаки иногда не могут решить, чем занять свое время, или выбрать между равноценными по затратности хобби. У Водолея такой проблемы нет: он перепробует все, выберет то, что действительно по душе и получит удовольствие и от увлечения, и от любимой работы, и от возможности постоянно узнавать новое.

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