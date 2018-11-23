Несмотря на то, что Окончательный вывод Венецианской комиссии о люстрационном законе был принят три года назад, правительство не приняло никаких мер по имплементации рекомендаций Комиссии в национальное законодательство. Как следствие, ситуация в этом направлении продолжает накаляться, количество обращений в ЕСПЧ растет. Народный депутат группы "Оппозиционная платформа - За жизнь", Первый заместитель Председателя Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Юлия Лёвочкина обратилась с запросом к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием безотлагательно принять меры по устранению нарушения основных прав и свобод человека в результате действия этого закона, сообщили в "Оппозиционном блоке".

Юлия Лёвочкина напомнила, что 19 июня 2015 года Венецианская комиссия приняла Окончательный вывод относительно Закона Украины "Об очищении власти", в котором рекомендовала Украине внести изменения в люстрационный закон как можно быстрее. В резолюции ПАСЕ 2132 (2016) в п. 11.4 Ассамблея призвала украинские власти имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в люстрационный закон. Кроме того, в резолюции ПАСЕ 2145 (2017) "Функционирование демократических институтов в Украине" в п. 9 Ассамблея выразила обеспокоенность нарушением прав человека в связи с реализацией Закона и в очередной раз призвала Украину внести изменения в него.

Народный депутат обратила внимание, что за четыре года действия люстрационного закона в Европейский суд по правам человека было подано более 90 заявлений о нарушениях прав человека в результате применения норм этого Закона, из которых 72 были зарегистрированы Секретариатом ЕСПЧ.

В запросе указано, что важная роль в осуществлении вышеуказанных рекомендаций принадлежит Кабинету Министров Украины, который направляет и координирует деятельность Министерства юстиции Украины – основного субъекта реализации норм люстрационного закона.

"Несмотря на то, что Окончательный вывод Венецианской комиссии был принят три года назад, а руководство Министерства юстиции неоднократно обещало международным партнерам привести люстрационный закон в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и Парламентской ассамблеи Совета Европы, Правительство не приняло никаких мер по имплементации рекомендаций Комиссии в национальное законодательство. Как следствие, ситуация в этом направлении продолжает накаляться, количество обращений в ЕСПЧ растет", – резюмировала Юлия Лёвочкина.

Напомним, что Юлия Лёвочкина как Первый заместитель Председателя постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы осуществляет постоянный анализ выполнения Украиной международных обязательств по обеспечению основных прав человека.