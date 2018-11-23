Несмотря на то, что оппозиция еще в мае требовала от правительства обуздать инфляцию, Кабмин не принял необходимых мер, что привело к снижению уровня жизни украинских граждан и увеличению масштабов бедности в государстве. Поэтому народный депутат группы "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин обратился к главе правительства Владимиру Гройсману с запросом, в котором требует безотлагательно принять меры, направленные на сдерживание инфляции, сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока".

"Предлагаю безотлагательно принять меры, направленные на сдерживание инфляции, а также внедрение эффективных механизмов минимизации негативных социальных последствий роста цен и тарифов. О результатах принятых мер прошу проинформировать меня в установленный законодательством срок", - говорится в запросе.

Сергей Левочкин напомнил, что в мае этого года в запросе Кабмину ним была подчеркнута необходимость неотложных действий правительства по снижению инфляционного давления и минимизации негативных социальных последствий инфляции, но эти меры не были приняты.

Между тем с началом осени рост цен существенно ускорился. В течение сентября-октября 2018 г. стоимость потребительских товаров и услуг выросла на 3,6%, что составляет половину прироста инфляции с начала года - 7,4%.

"Негативные социальные последствия роста инфляции обостряются тем, что высокими темпами растут цены товаров и услуг, наиболее востребованных гражданами. В частности, с начала года продукты подорожали на 4,5%. Больше всего из них прибавили в цене хлеб – почти на 16%, макароны - на 11%, рыба и рыбопродукты - почти на 10%, мясо и мясопродукты - на 9%", - рассказал Сергей Левочкин.

Также, по его словам, уменьшается доступность для граждан пассажирских транспортных услуг, которые с начала года подорожали на 14,2%, в том числе автодорожные - почти на 23%, а железнодорожные - почти на 16%. Существенно с начала года выросла стоимость услуг образования - на 13,2%.

"Одновременно увеличивается количество граждан, неспособных оплатить коммунальные услуги, – с начала года их стоимость выросла на 3,6%. Это является результатом неэффективной деятельности системы социальной защиты граждан в условиях резкого роста коммунальных тарифов: на содержание домов и придомовых территорий с начала года почти на 22%, за водоснабжение – почти на 17%, канализацию - на 17,3%, содержание и ремонт жилья - почти на 10%. Передовые позиции по темпам подорожания занимают также услуги связи - почти на 12% с начала года - и медицинские услуги - на 7,1%", - отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что в результате указанных тенденций Украина превратилась в фактического лидера среди европейских стран (без учета Турции) по темпам роста цен. В октябре текущего года против аналогичного периода предыдущего года цены в Украине увеличились на 9,5%, в то время как по странам ЕС, в частности, в Польше - на 1,7%, Чехии - 2,2%, Венгрии - 3,8%, Литве - 2,9%, Румынии - 4,3%, а по странам СНГ, в частности, в России - 3,5%, Молдове – 1,2%, в Беларуси - 4,9%.

"Главными факторами этого явления, по-прежнему, являются просчеты в социально-экономической политике правительства. В первую очередь, речь идет о сокращении господдержки аграриев, отмене государственного регулирования цен на социально значимые товары и увеличении административно регулируемых тарифов, прежде всего на коммунальные услуги", - уверен политик.

Он считает, что именно неспособность Кабинета Министров Украины обеспечить эффективную поддержку украинских экспортеров привела к существенному ухудшению сальдо внешней торговли, достигшего рекордного дефицита после 2013 года. Эта негативная тенденция вместе с ростом выплат по внешним долгам обусловливает дальнейший рост девальвационного прессинга на национальную валюту.

В запросе отмечается, что в результате действия указанных факторов в последние месяцы текущего года рост цен продолжит набирать обороты и составит не менее 10,5% в годовом измерении. То есть уже сейчас можно утверждать, что по результатам текущего года Украина сохранит лидерство в Европе (без Турции) по уровню годовой инфляции, который более чем в 4 раза превышает средний показатель по странам Евросоюза. Подлинность такого прогноза уже признана Национальным банком, который предупредил, что по итогам года инфляция превысит 10%.

"Удержание инфляции на двузначном уровне пятый год подряд сигнализирует о провале антиинфляционной политики правительства и НБУ, которые совместно не могут обеспечить ценовую стабильность и обуздать инфляцию. Низкая эффективность шагов Кабинета Министров Украины в этом направлении привела к угрожающим масштабам распространения бедности среди украинцев, основной причиной которой является постоянный рост цен и тарифов. Уровень абсолютной бедности в Украине за 2014-17 годы вырос в два раза, а украинцы, согласно рейтингу Global Wealth Report, признаны одними из самых бедных в мире по уровню личного богатства граждан", - резюмировал Сергей Левочкин.