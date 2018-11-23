Дочь Трампа оконфузилась по пути к самолету [ Редактировать ]
Тиффани и Иванку, дочерей президента США Дональда Трампа, сфотографировали во время посадки в самолет на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, США.
Об этом сообщает TMZ.
По данным издания, сестры направлялись во Флориду, чтобы отпраздновать День благодарения с семьей на прибрежном курорте Mar-a-Lago.
Журналисты обратили внимание, что на подошве правой туфли 25-летней Тиффани Трамп наклеен ценник. Бренд обуви золотистого оттенка не уточняется.
В октябре подобный конфуз произошел с женой принца Гарри Меган Маркл.
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