Гигантская сосулька раздробила голову женщине [ Редактировать ]
В Казахстане 60-летняя женщина погибла на месте от удара ледяной сосулькой. Инцидент произошел 20 ноября около 13:00 в Бостадикському районе города, пишет Politeka.
Женщина перестала дышать после того, как на нее внезапно упал лед, от травмы головы она погибла на месте инцидента до приезда скорой. О трагедии сообщили в Департаменте полиции Алматы.
Фото: Politeka
По данным правоохранителей, машина скорой помощи прибыла на место происшествия через 7 минут. Однако было уже поздно, женщина скончалась на месте. Медики сообщили, что причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма.
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