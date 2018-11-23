В угольной отрасли во Львовской области сложилась критическая ситуация со сбытом добытой продукции. Вместо угля Львовско-Волынского бассейна государственная "Центрэнерго" закупает уголь у приватных структур Кропачева. Из-за этого горнякам не платят зарплаты, заявил во время брифинга в Верховной Раде член Комитета Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса народный депутат Михаил Бондарь, передают "Комментарии".

"В государственной угольной отрасли на Львовщине сложилась критическая ситуация. Горнякам предприятий Львовско-Волынского бассейна не платят зарплат. Перекрываются дороги и на Раву-Русскую, и на Львов, и объявлялись голодовки. Социальное напряжение в трудовых коллективах достигло апогея", - отметил депутат в выступлении, запись которого опубликовал в Facebook.

Причина отсутствия средств у горняков - срыв договоренностей шахтеров Львовско-Волынского бассейна с государственной компанией "Центрэнерго" из-за частных структур Кропачева.

"Центрэнерго должен покупать у государственных предприятий 100% их продукции. Но вместо этого Центрэнерго работает с приватными структурами Кропачева - ООО "Краснолиманская". Закупки в приватных структурах Кропачева увеличатся в два раза. А продукция ЛВБ будет храниться на складах и терять свое качество, а шахтеры не будут получать заработной платы", - акцентирует Бондарь.

По словам народного депутата в случае закупок всего угля Львовско-Волынского бассейна государственные шахты Западной Украины могут получить существенные дополнительные средства.

"Если бы "Центрэнерго" покупал бы уголь ГП "Львовуголь" вместо Кропачева, то это дало бы этому государственному предприятию 1,6 млрд гривен дополнительных средств. Это дало бы возможность модернизировать и разработать новые лавы, повышать зарплаты шахтерам, не было бы оттока кадров. Я обращаюсь к премьер-министру, к Министра энергетики урегулировать этот вопрос и обязать "Центрэнерго" покупать 100% продукции у государственных угольных предприятий" - резюмирует народный депутат.

В январе 2018 года государственная компания "Центрэнерго" заявила о готовности выкупать весь уголь государственных шахт Львовско-Волынского бассейна.