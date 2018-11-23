За беспредел на рынке буксирных услуг скоро придется платить не только бюджетными миллионами, но и человеческими жизнями. Это нам красноречиво продемонстрировал затонувший недавно буксир, полный контрабандных сигарет для Крыма.

На днях в Черном море потерпел бедствие буксир, перевозивший контрабандные сигареты. Экипаж спасли, но только по счастливому стечению обстоятельств. В следующий раз так не повезет: государство не контролирует сдаваемый в аренду портофлот, а зачастую чиновники сознательно участвуют в преступных схемах на рынке буксирных услуг.

Сигнал бедствия от буксира "Параллель" поступил в Одессу утром в понедельник, 19 ноября. Несмотря на сильный шторм, все шесть членов экипажа были спасены. Оказалось, что буксир тянул за собой баржу с контрабандными сигаретами. И баржу, и полузатопленный буксир прибило к берегу в районе Одессы.

Горючее из буксира разлилось в одесской акватории, угрожая экологической катастрофой. Вместе с мазутом на поверхность всплыли и проблемы портовой отрасли, на которые государство закрывает глаза уже не первый год. Вопросов к чиновникам много.

Почему суда-нарушители оказались в море в условиях сильного шторма? Во-первых, они немолодые. Буксиру 38 лет. Барже, а точнее, несамоходному лихтеру UDP-DM-2309-УДП, 32 года. Во-вторых, оба судна относятся к типу река-море, что не позволяет плавание в шторм.

Почему государственное судно перевозит контрабанду? Ведь если владелец приписанного к Измаилу буксира – частный предприниматель Елена Петракова, то баржа принадлежит государственной структуре – ЧАО "Украинское дунайское пароходство" (УДП).

На второй вопрос в Мининфраструктуры попытались неуклюже ответить. Мол, с июня 2018 года баржа зафрахтована частной николаевской компанией ООО "Нота Шиппинг", которая и несет ответственность за груз.По версии министерства, баржу загрузили на внешнем рейде, а буксир с ней направлялся в Очаков. Хотя в прессе появлялась информация, что реальным пунктом назначения судна была Болгария, а контрабандные сигареты на него загрузили в оккупированном Россией Крыму.

Чтобы окончательно откреститься от неудобной баржи, Мининфраструктуры сообщило, что УДП еще 23 октября направило фирме "Нота Шиппинг" уведомление о разрыве отношений. Причина – нарушение условий договора. UDP-DM-2309-УДП якобы зафрахтовали для хранения зерновых, но не сообщали о его перемещениях.

Тогда возникает другой вопрос: почему пароходство не предприняло действий по поиску и возврату баржи? Тем более, что лихтер уже не первый раз попадается на горячем. Летом 2017 года судно было задержано в Николаеве: на него грузили все те же контрабандные сигареты. Тогда дело просто замяли.

Пытаются замять и нынешний инцидент. Более того, чиновники вообще не видят вины государства в истории с буксиром "Параллель".

"Государственные предприятия Мининфраструктуры во время передачи в аренду, бербоут-чартер и во фрахт частным компаниям своих судов, не несут ответственности за груз, который они перевозят. Позиция балансодержателя – только сохранение целостности государственного имущества, поддержание его рабочего состояния и своевременная оплата", - объяснил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк в своем посте в Facebook.

И это притом, что нынешняя история – лишь очередное звено в длинной цепи злоупотреблений вокруг государственного портофлота. Напомним главные из них.

В порт "Южный" прямо сейчас рвется ООО "Таг Сервис". Фирма-прокладка с уставным фондом 1000 грн собирается оказывать буксирные услуги. По мнению экспертов, буксиры она собирается арендовать у госпортов. А бенефициаром ООО, по информации "Зеркала недели", может оказаться Андрей Марисов – одиозный гражданин России с криминальной биографией.

Телефон ООО "Таг Сервис" совпадает с номером другого буксирного оператора – ООО "Экофлот", которое фигурирует в уголовном деле. Прокуратура подозревает руководителей ГП "Одесский морской торговый порт" (ОМТП) в преступном сговоре с ООО "Экофлот" и ООО "Укрфлот-Сервис", которые арендовали у ОМТП буксиры на невыгодных для порта условиях.

Лето-2018 на буксирном рынке появились и другие игроки с сомнительной репутацией – ООО "Одесса Портофлот" и ООО "Тагкомсервис". В первой фирме в число соучредителей вошли капитаны буксиров ОМТП. Компания "Одесса Портофлот" по просьбе ОМТП оценила стоимость буксиров, дав при этом заниженные цифры. В обоих случаях среди соучредителей компаний фигурировали лица, близкие к руководству ОМТП.

Эксперты видят выход из ситуации в усилении контроля за арендой портовой госсобственности. "Выход есть – госбуксиры должны быть в списке стратегических объектов, которые в аренду сдавать нельзя. И жесткий контроль за использованием. Или продать их частникам на очень открытом аукционе", - считает экс-заммнистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

Прислушаются ли в министерстве к словам бывшего коллеги? Или дело должно дойти до реальных человеческих жертв?