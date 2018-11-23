Авиадоставка грузов – это самый оперативный и быстрый способ перевезти важный груз по нужному адресу, независимо от того, какой это уголок планеты. Оперативные международные авиаперевозки, которые предлагает компания Zammler, осуществляются за счет большого авиапарка для мало- и крупногабаритных грузов. Компания совершает как плановые рейсы, так и по индивидуальному запросу клиента. Генеральные и сборные грузы формируются в течение определенного периода, о чем клиенты ранее предупреждены. Если в точку, которую вы указали, невозможно добраться авиатранспортом, то комбинируется маршрут другими транспортными средствами.

Авиадоставка грузов – это самый оперативный и быстрый способ перевезти важный груз по нужному адресу, независимо от того, какой это уголок планеты. Оперативные международные авиаперевозки, которые предлагает компания Zammler, осуществляются за счет большого авиапарка для мало- и крупногабаритных грузов.

Компания совершает как плановые рейсы, так и по индивидуальному запросу клиента. Генеральные и сборные грузы формируются в течение определенного периода, о чем клиенты ранее предупреждены. Если в точку, которую вы указали, невозможно добраться авиатранспортом, то комбинируется маршрут другими транспортными средствами.

Почему рекомендуется воспользоваться авиадоставкой груза клиентам:

самые оптимальные и надежные, продуманные логистами маршруты;

целостность и сохранность груза;

возможность оперативной доставки скоропортящихся товаров.

Как правило международные авиаперевозки грузов популярные среди тех клиентов, которым необходимо доставить важные грузы по адресу. Вы можете быть уверены, что наши пилоты – профессионалы и соблюдение срока доставки для них – самый важный этап в работе.

Какие типы груза можно доставить авиатранспортом

Если вам необходима доставка авиатранспортом, но вы сомневаетесь, можете ли рассчитывать на перевозку конкретного типа груза, то будьте уверні, что можно перевезти практически все:

животных;

ценные товары, стоимость которых превышает 1000 условных единиц;

груз-200;

опасные вещества;

другие грузы, не связаны с особым риском.

При этом компания Zammler берет на себя не только обязанность доставить груз в определенную точку мира, но и страховать его, а также оформить все необходимые документы. Как солидная организация, компания имеет собственных профессиональных брокеров, которые занимаются юридическим сопровождением грузов. А специалисты следят за технической исправностью самого транспорта, систематически подвергая его комплексным проверкам. Поэтому не возникает внеплановых проблем на таможне или во время перелета.

Почему стоит выбрать компанию Zammler

Сотрудничество с компанией будет выгодным для тех, кто не имеет возможности удерживать специальный авиатранспорт, но систематически нуждается в слугах авиадоставки. Тем более что постоянные клиенты имеют особые преимущества и льготы. А также могут быть уверены, что никакие технические проблемы не нарушают их планы.

Если вас возникла экстренная необходимость доставки малогабаритного товара, то можете воспользоваться услугой сборного груза. При этом вы платите только за место, которое занял ваш груз. Авиарейсы осуществляются постоянно, и о следующем вылете вы можете узнать от консультантов компании. Также они ответят на ряд вопросов, связанных со стоимостью услуг (перевозки, оформления документов и страховки).

Компания Zammler работает уже достаточно долго, чтобы с уверенностью предлагать свои услуги клиентам. Она воплощает собой надежность, оперативность и конфиденциальность.