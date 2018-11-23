Садист-педофил год насиловал дочь на Буковине [ Редактировать ]
В Клишковцах Черновицкой области задержали извращенца, который минимум семь раз изнасиловал собственную дочь, жестоко избивая ее при этом.
Безработный мужчина, злоупотребляя алкоголем, примерно раз в месяц насиловал 13-летнюю девочку, пишет "Нарком".
Девочка рассказала, как отец впервые напал на нее: тем вечером он вошел в ванную, где находился ребенок. Насильник угрожал убить дочь и подавил ее сопротивление несколькими тяжелыми ударами по различным частям тела. Затем изнасиловал, лишив девственности.
Девочка решилась рассказать матери о том, что происходит лишь через три недели после последнего изнасилования. Тогда отец не только вступил в сексуальную связь с дочерью, но и больно бил ее головой в батарею.
Медики нашли подтверждения словам ребенка, и насильника задержали. Подозреваемый не стал отпираться, подтвердив, что вступал с дочерью в половую связь против ее воли. За содеянное ему грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы.
В семье, где происходили шокирующие события, воспитывается двое детей - у потерпевшей девочки есть братик.
В Киеве также схватили педофила, который насиловал своих маленьких дочек и сдавал их в рабство иностранцам.
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