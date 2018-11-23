Голливудские кинодивы 20 века фразу "красота требует жертв" видимо воспринимали буквально. Мэрилин Монро, Одри Хапберн и другие роковые красотки были готовы на все ради того, чтобы оставаться неотразимыми 24 часа в сутки, пишет clutch.

Давайте же узнаем на какие жертвы шли актрисы ради красоты:

Одри Хепберн

Фото: Getty Images

Легендарная икона стиля Одри славилась своими густыми и пышными ресницами. Чтобы достичь такого эффекта, ее личный визажист после каждого нанесенного слоя туши, иголкой отделял каждую ресничку друг от дружки. Такая процедура в среднем занимала 3 часа.

Мэрилин Монро

Фото: Getty Images

Мэрилин считалась настоящим секс-символом, благодаря своей женственности. Чтобы быть неотразимой, ей ежедневно приходилось делать целый список странных и нестандартных процедур. Ее пухлые губы – заслуга далеко не природы, а пяти разных оттенков помад. А эффект белоснежной и бархатной кожи она создавала с помощью гормонального крема.

Марлен Дитрих

Фото: Getty Images

Известная на весь мир певица и актриса Марлен не отставала от коллег по цеху. Чтобы сделать скулы выразительнее, она удалила себе несколько зубов.

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