Секреты красоты от голливудских див 20 века [ Редактировать ]
Голливудские кинодивы 20 века фразу "красота требует жертв" видимо воспринимали буквально. Мэрилин Монро, Одри Хапберн и другие роковые красотки были готовы на все ради того, чтобы оставаться неотразимыми 24 часа в сутки, пишет clutch.
Давайте же узнаем на какие жертвы шли актрисы ради красоты:
Одри Хепберн
Фото: Getty Images
Легендарная икона стиля Одри славилась своими густыми и пышными ресницами. Чтобы достичь такого эффекта, ее личный визажист после каждого нанесенного слоя туши, иголкой отделял каждую ресничку друг от дружки. Такая процедура в среднем занимала 3 часа.
Мэрилин Монро
Фото: Getty Images
Мэрилин считалась настоящим секс-символом, благодаря своей женственности. Чтобы быть неотразимой, ей ежедневно приходилось делать целый список странных и нестандартных процедур. Ее пухлые губы – заслуга далеко не природы, а пяти разных оттенков помад. А эффект белоснежной и бархатной кожи она создавала с помощью гормонального крема.
Марлен Дитрих
Фото: Getty Images
Известная на весь мир певица и актриса Марлен не отставала от коллег по цеху. Чтобы сделать скулы выразительнее, она удалила себе несколько зубов.
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