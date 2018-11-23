Президент Украины Петр Порошенко уверен, что процесс вступления Украины Европейский Союз займет годы, а не десятилетия.

"Я точно уверен, что дата зависит в том числе от вас... Когда мы все вместе объединимся, и будем упорно работать для того, чтобы изменить страну, у них не останется другого выхода, потому что не может быть полноценной Европы и полноценного ЕС без Украины. Так же, как и не может быть Российской империи без Украины", - сказал президент 23 ноября во время выступления перед студентами КНТЭУ в Киеве, отвечая на вопрос о сроках относительно членства Украины в ЕС, передает УНН.

Он уточнил, что в первом случае Украина является суверенным независимым государством с европейскими ценностями, во втором Украине была уготована роль колонии при имперской столице.

"Я твердо убежден, что, объединив усилия, скажу так - это не вопрос десятилетий, а вопрос годов относительно нашего членства", - заявил президент.

22 ноября депутаты Верховной Рады приняли законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины", который предусматривает курс страны на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Инициатором законопроекта был Петр Порошенко.