Написанный от руки текст может рассказать о вашем интеллекте, болезни и даже ссорах в семье. А каллиграфическое письмо даже способно спасать от недугов. Об этом пишет "Сегодня".

Тем, кто хочет улучшить свое психическое здоровье, не стоит отказываться от заметок вручную, рассказала Вероника Чебаник, которая посвятила каллиграфии два десятка лет.

По ее словам, в этом процессе все важно: держать осанку ровно, стол должен быть не слишком высоким, а человек - сосредоточенным. Вероника уверена, что каллиграфия может быть способом психотерапии, ведь в ней есть элементы, которые успокаивают и выравнивают внутреннее состояние человека.

Ученые из Китая и Японии утверждают: каллиграфическим письмом можно бороться с рассеянным вниманием, проблемами ориентирования в пространстве и даже болезнью Альцгеймера. Кроме того, улучшать память и снимать нервные расстройства.

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