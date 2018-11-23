Многие с детства слышат фразу от взрослых "не ешь с ножа". Причин этому, согласно приметам, существует несколько. Об этом пишет Оnwomen.

Если есть с ножа, то злым будешь

Этот аргумент является самым распространенным. Откуда пошло данное поверьте, доподлинно не известно. Можно лишь предположить, это связано с тем, что нож - самый агрессивный столовый предмет и может просто передать свой заряд и тому, кто отведает кусочек пищи с него. К слову, нередко говорят, что если есть с ножа, будешь не только злым, но и ревнивым. Откуда появилось подобное объяснение не понятно.

Не ешь с ножа, если не хочешь потерять любимого

Некоторые женщины уверены, что если есть с ножа, то муж может пристраститься к алкоголю или начнет изменять. Кто знает, может быть, это объяснение вытекает из первого?! Мол, жена злая и ревнивая, пойду-ка я на сторону или, на худой конец, напьюсь с горя.

Употребление еды с ножа может испортить ауру

Этот аргумент в пользу запрета употребления пищи с ножа был придуман эзотериками. По их мнению, на остром кончике ножа (а также в углах комнаты, стола и пр.) скапливается отрицательная энергия, которая, приближаясь к телу, способна нарушить энергетическое поле человека. Вследствие этого может появиться недомогание, испортиться настроение, настигнуть депрессия и апатия.

К слову, в силу того, что нож нередко используется в качестве орудия убийства, поедание пищи с него также может не лучшим образом отразиться на биополе человека.

Слизывание еды с ножа может стать причиной боли в сердце

Такое суеверие имеет место быть, однако, как и большая часть из представленных выше, не имеет под собой никакой почвы.

Верить в суеверия или нет - решать только вам, дорогие посетительницы нашего портала. Однако напоследок хотелось бы сказать, что есть с ножа, все-таки не стоит, ведь для этого в столовом наборе есть ложки и вилки, а нож выполняет несколько другую функцию.

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