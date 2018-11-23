Новый Год совсем близко, а это значит, что нужно выбирать, где вы хотите его провести. Может, пора отправиться на новогодние праздники в совершенно новое место, чтобы правильно начать свой Новый 2019 год? О нескольких атмосферных идеях для отдыха пишет flytothesky.ru.

1. Прага

Прага - эпицентр сказочного веселья. Здесь всегда царит праздничная атмосфера, особенно в такое волшебное время года, как зима! Ко всему прочему, здесь вы можете отдохнуть с душой, прогуляться по мощеным улочкам, сфотографироваться на фоне старинных домов, дворцов и башен. А также выпить горячего глинтвейна с вкуснейшими рождественскими сладостями.

В Новый год здесь царит особая атмосфера. Люди собираются на улочках и наблюдают за восхитительным праздничным фейерверком. Город подойдет как влюбленным парам и парам с детьми, так и самостоятельным путешественникам. Возможно, здесь вы можете найти своего единомышленника и завести новые знакомства!

Туристические компании предлагают на выбор рождественские и новогодние туры. Ну а если вы любитель путешествовать автостопом, то Прага - замечательное место, где вас с радостью и гостеприимством примут местные жители. Однако учитывайте, что это самое популярное для туристов время года, и заранее постарайтесь позаботиться о месте проживания!

2. Амстердам

Ходят слухи, что Петр I, приехав именно отсюда, привез с собой идею отмечать Новый Год по-настоящему шумно и весело. И неудивительно, ведь здесь новогодний праздник отмечается с огромным размахом!

Вы еще не решили, куда поехать в январе, чтобы запомнить этот Новый год? Украшенная елка в центре города, гастрономическое наслаждение во всех голландских кафешках и ресторанах и уличное веселье - все это ждет вас в Амстердаме. Вам определенно сюда!

Посетите Фестиваль света, осмотрите исторический центр города, насладитесь красотой различного рода световых объектов и загляните в уникальные сувенирные лавочки с изделиями ручной работы!

3. Будапешт

Будапешт - невероятно сказочное место! Здесь найдутся развлечения на любой вкус. Прогуляйтесь по городу, сделайте фото у Базилики Святого Иштвана, посетите рождественские ярмарки, попробуйте изыски венгерской кухни - колбаски и фруктовый бренди. Фольклорная музыка, ледовый каток и световое шоу помогут забыться и полностью окунуться с новогодние праздники. К тому же, для любителей релакса, предлагаем отдохнуть в лечебных водах Венгрии.

Ну а если вы заядлый путешественник, то можно даже съездить в Австрию и угоститься венскими вафлями.

4. Польша и Словакия

Возможно, вы любитель активного отдыха и здорового образа жизни, но еще не знаете, куда поехать в январе? Тогда не упустите возможность прокатиться на санях, спуститься с завораживающих горнолыжных трасс, надышаться чистейшим горным воздухом и получить невероятное гастрономическое удовольствие от польской кухни.

Для тех, кому так не достает отдыха в сумбурном стиле жизни, предлагаем посетить спа-процедуры. Итак, здесь вы можете побыть наедине с собой, уединиться со своими мыслями, избавиться от стрессов бурного ритма города и снять все напряжение. Только истинная гармония с природой, шикарные виды и незабываемые впечатления!

Ну а вдобавок к оздоровительному туру вечером вы сможете прочувствовать настоящий праздничный дух. Многолюдные улочки, шумные рестораны и всевозможные сувенирные лотки, где можно найти все что душе угодно.

5. Париж

Ах, Париж! Вы только представьте: украшенные деревья бульвара Батиньоль, куча бутиков с распродажами. Ко всему прочему, здесь и многочисленные ярмарки, и вкуснейшие круассаны по утрам… А вечером ресторан с видом на Париж, бокал красного вина и мелодичное звучание французского языка. Ну не романтика ли?

Итак, сделайте себе роскошный подарок и отправляйся в столицу Франции! Прочувствуйте всю атмосферу праздника. Прогуляйтесь по ночному Парижу, украшенному в светящиеся огни. Также посетите знаменитые галереи, побывайте на костюмированных балах и просто попробуйте что-то новое! Все еще в сомнениях, куда поехать в январе в новогодние праздники? Выбор очевиден!

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