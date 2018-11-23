Уайлдер - Фьюри: где и когда смотреть чемпионский бой [ Редактировать ]
Фото: twitter.com/boxing
1 декабря в Лос-Анджелесе на арене "Staples Center" непобежденный американский боксер Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) в восьмой раз будет защищать пояс чемпиона мира по версии WBC против обидчика Владимира Кличко - Тайсона Фьюри (27-0, 19 КО). Британец будет проводить только третий бой после возвращения в ринг из-за дисквалификации за допинг.
Рекламная кампания поединка запомнилась массой скандалов и резких высказываний боксеров в адрес друга. Команды провели пресс-тур, в рамках которого, побывали в нескольких городах Великобритании и США, где на каждой из пресс-конференций дело доходило до драки.
Телезрители со всего мира смогут насладиться чемпионским зрелищем в прямом эфире на телеканале "Интер". Ориентировочное начало поединка - 2 декабря, 05:00 утра по киевскому времени.
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