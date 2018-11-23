В Доброполье Донецкой области 30-летний мужчина убил свою 34-летнюю жену. Это все произошло на глазах у ребенка, 7-летней дочери. Об этом сообщает полиция области.

Девочка всю ночь сидела возле мертвой матери.

"Вечером между супругами на почве ревности возникла ссора. Когда доводы кончились, разъяренный 30-летний мужчина начал бить свою любимую. От полученных ударов женщина скончалась на месте. Увидев это, злоумышленник накрыл ее тело одеялом и ушел из дома. 7-летней девочке сказал, что ее мама легла спать. Маленькая девочка до самого утра находилась в доме с умершей женщиной, пока ее не обнаружили родственники погибшей", - рассказали правоохранители.

Злоумышленника задержали. Он и ранее привлекался за совершение уголовных преступлений и около 6 месяцев назад освободился из мест лишения свободы. По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали о том, что муж расчленил жену и фотографировал детей с трупом.