Семилетняя девочка провела ночь с трупом матери [ Редактировать ]
В Доброполье Донецкой области 30-летний мужчина убил свою 34-летнюю жену. Это все произошло на глазах у ребенка, 7-летней дочери. Об этом сообщает полиция области.
Девочка всю ночь сидела возле мертвой матери.
"Вечером между супругами на почве ревности возникла ссора. Когда доводы кончились, разъяренный 30-летний мужчина начал бить свою любимую. От полученных ударов женщина скончалась на месте. Увидев это, злоумышленник накрыл ее тело одеялом и ушел из дома. 7-летней девочке сказал, что ее мама легла спать. Маленькая девочка до самого утра находилась в доме с умершей женщиной, пока ее не обнаружили родственники погибшей", - рассказали правоохранители.
Злоумышленника задержали. Он и ранее привлекался за совершение уголовных преступлений и около 6 месяцев назад освободился из мест лишения свободы. По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.
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