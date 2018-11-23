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1 декабря в Лос-Анджелесе чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) проведет восьмую защиту пояса в бою против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри (27-0, 19 КО).

По прогнозам букмекеров, титул , скорее всего, останется у действующего чемпиона.

William Hill принимает ставки на победу Уайлдера с коэффициентом 1,73, в то время как коэффициент на победу Фьюри составляет 2,25. Ничья оценивается в 26,0.

Их коллеги из bet365 солидарны с таким преимуществом американца и установили следующие коэффициенты: 1,61 - на победу Уайлдера, 2,30 - на успех Фьюри. Ничью здесь также оценивают в 26,0.

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