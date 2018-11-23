Пожар в доме "убил" ребенка [ Редактировать ]
В Волынской области в жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб 1,5-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"23 ноября в 10:30 в Службу "101" поступило сообщение о том, что в городе Ковель в переулке Шевченко возник пожар в одноэтажном кирпичном жилом доме... Как утверждают очевидцы, дети оставались в доме сами", - говорится в сообщении.
До приезда спасателей мать вынесла из охваченной огнем комнаты двух своих дочерей 4 и 1,5 лет.
"Полуторагодовалая девочка умерла в карете скорой помощи, старший ребенок не пострадала. Пожар локализован в 10:39, ликвидирован в 10:55. Причина пожара и обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. По предварительным данным, беда случилась вследствие детских шалостей с бытовыми электроприборами", - отметили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что садист-педофил год насиловал дочь.
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