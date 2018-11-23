Дизайнери Дольче і Габбана вибачилися перед китайцями [ Редактировать ]
Бренд Dolce & Gabbana офіційно вибачився перед китайцями. Очільники компанії Доменіко Дольче і Стефано Габбана записали спеціальне відеозвернення, щоб врятувати репутацію своєї модної імперії. Її солідно підмочила невдала реклама з китайською моделлю, яка намагається їсти італійські страви паличками.
Компанію звинуватили в расизмі, а онлайн-крамниці почали знімати речі бренду з продажу. Dolce & Gabbana ризикує втратити для себе китайський ринок.
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