Бренд Dolce & Gabbana офіційно вибачився перед китайцями. Очільники компанії Доменіко Дольче і Стефано Габбана записали спеціальне відеозвернення, щоб врятувати репутацію своєї модної імперії. Її солідно підмочила невдала реклама з китайською моделлю, яка намагається їсти італійські страви паличками.

Компанію звинуватили в расизмі, а онлайн-крамниці почали знімати речі бренду з продажу. Dolce & Gabbana ризикує втратити для себе китайський ринок.