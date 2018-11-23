Хронический стресс: 5 главных симптомов [ Редактировать ]
Были проведены исследования, которые выявили, что продолжительное нахождение в стрессе способно вызвать заболевания. Какие же признаки могут выдать нервное напряжение? Рассказывает "Медицина 2.0".
Ноющая челюсть
Не всегда ноющая челюсть означает проблемы с зубами. Вы можете не замечать, как ночью от стресса скрежете зубами, а наутро просыпаетесь с некомфортной болью челюстей.
Если причина кроется в стрессе организма, то нужно лечить сам стресс с помощью психотерапии или медикаментозно. На время лечения полезно надеть капу для зубов, которая будет препятствовать скрежету.
Усиление аллергии
Американские ученые 10 лет назад провели исследование о влиянии стресса на аллергиков. В результате выяснилось, что у аллергиков возникает более выраженная симптоматика под влиянием стрессовых ситуаций.
Это связано с гормонами стресса, которые стимулируют образование иммуноглобулина Е. Тот, в свою очередь, вызывает аллергическую реакцию.
Боли в животе
На данный момент точно не известно, как связан стресс с болями в животе, но существует теория.
Внутренние органы и головной мозг делят нервные проводящие пути. Поэтому при стрессе внутренние органы получают тот же сигнал, что и мозг, из-за чего появляется продолжительный дискомфорт.
Тяга к сладкому
В основном при сильном стрессе люди худеют, не чувствуя голода. Бывает и обратная ситуация - заедание стресса. Когда есть хочется независимо от чувства голода - вероятнее всего, это психическое расстройство.
В период эмоциональных переживаний в организме усиливается выработка кортизона, задача которого - избавиться от нервов. Человек начинает искать средство, которое может его успокоить и находит выход в еде.
Головные боли по выходным
Ученые из США провели исследования, в котором выяснилось кое-что странное. Офисные работники, привыкшие работать 24/7, исключительно по выходным страдают головными болями.
Это объясняется тем, что организм привык работать много, поэтому в выходные он дает такую реакцию на смену режима.
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