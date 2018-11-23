В пятницу, 23 ноября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

На правом берегу Киева пробки наблюдаются на Оболони, Куреневке, на проспекте Степана Бандеры, на Большой Окружной дороге в районе станции метро "Житомирская", на проспекте Победы, ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, в районе станций метро "Дворец Украина", "Олимпийская", на бульваре Леси Украинки, на бульваре Тараса Шевченко, Воздухофлотском проспекте, на Крещатике, Набережном шоссе, Подоле и центральных улицах столицы.

Кроме того, движение осложнено на мосту Метро, мосту Патона, Южном мосту.

На левом берегу пробки наблюдаются в районе станций метро "Дарница", "Черниговская", "Лесная", а также на проспекте Николая Бажана.

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