Передачу Почаевской лавры УПЦ МП отменили [ Редактировать ]
Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
По словам первого заместителя министра юстиции Елены Сукмановой, члены комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) с нарушениями требований действующего законодательства
"Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры за религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра. Соответствующий приказ Минюста был подписан сегодня", - сказала она.
Ранее мы писали о том, что в Киево-Печерской Лавре полиция задержала 100 человек.
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