Украину ждут в ЕС и НАТО - президент Словакии [ Редактировать ]
Украину ждут и в Евросоюзе, и в НАТО. Об этом заявил президент Словакии Андрей Киска на брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, передает "Укринформ".
"Я вижу задачу Словакии как доброго соседа говорить о том и акцентировать на том, что мы в Европейском Союзе, в НАТО все ждем, что Украина будет частью, будет составляющей нашей (объединенной - ред.) Европы", - сказал Киска.
По его словам, процесс реформ, которые необходимо осуществить на пути к членству Украины в этих международных объединениях, является сложным, иногда мучительным, но очень важно разъяснить всем украинским гражданам их необходимость.
В этом контексте он отметил, что участие в европейском проекте обеспечила значительный прогресс Словакии, которая по-дружески наблюдает за прогрессом Украины на этом пути.
Киска подчеркнул, что за последние четыре года в Украине было сделано гораздо больше, чем за предыдущие десятки лет, несмотря на сложности, реформы проводятся, и Украина движется вперед в направлении ЕС.
"На каждом саммите в Евросоюзе я напоминаю о том, что надо не забывать об Украине, о том, как много она делает, о реформах и о том, как мы видим будущее Украины", - заверил Киска.
Ранее мы писали о том, что Рада поддержала курс на членство в ЕС и НАТО.
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