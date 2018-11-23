Украину ждут и в Евросоюзе, и в НАТО. Об этом заявил президент Словакии Андрей Киска на брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, передает "Укринформ".

"Я вижу задачу Словакии как доброго соседа говорить о том и акцентировать на том, что мы в Европейском Союзе, в НАТО все ждем, что Украина будет частью, будет составляющей нашей (объединенной - ред.) Европы", - сказал Киска.

По его словам, процесс реформ, которые необходимо осуществить на пути к членству Украины в этих международных объединениях, является сложным, иногда мучительным, но очень важно разъяснить всем украинским гражданам их необходимость.

В этом контексте он отметил, что участие в европейском проекте обеспечила значительный прогресс Словакии, которая по-дружески наблюдает за прогрессом Украины на этом пути.

Киска подчеркнул, что за последние четыре года в Украине было сделано гораздо больше, чем за предыдущие десятки лет, несмотря на сложности, реформы проводятся, и Украина движется вперед в направлении ЕС.

"На каждом саммите в Евросоюзе я напоминаю о том, что надо не забывать об Украине, о том, как много она делает, о реформах и о том, как мы видим будущее Украины", - заверил Киска.

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