Мешканці Сміли не платитимуть за ненадані послуги - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Багатостраждальна Сміла повертається до життя.
Нагадаємо, опалення в місті запрацювало лише після того, як мешканці мало не повстали - і в ситуацію втрутився президент. Але навіть після цього залишалося питання про газовий борг Сміли. Місто отримало тепло, не зважаючи на цей багатомільйонну заборгованість. І деякі політики лякали смілян - мовляв, доведеться платити за спожите тепло більше, щоб розрахуватися. Петро Порошенко гарантував, що цього не буде.
"Демагоги і популісти сіють чутки, що нібито сміляни мають платити якусь підвищену ціну за газ. Наголошую абсолютно відповідально - це брехня! І це також буде знаходитись на моєму особистому контролі. Тариф був, є і буде залишатись таким самим, як по всій Україні.
І ще одне моє доручення: прослідкуйте також, щоби за той період, коли люди сиділи без опалення, людям не нараховувалися тарифи. Люди не мають і не будуть платити за послуги, які їм не надавались", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
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