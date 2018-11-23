Багатостраждальна Сміла повертається до життя.

Нагадаємо, опалення в місті запрацювало лише після того, як мешканці мало не повстали - і в ситуацію втрутився президент. Але навіть після цього залишалося питання про газовий борг Сміли. Місто отримало тепло, не зважаючи на цей багатомільйонну заборгованість. І деякі політики лякали смілян - мовляв, доведеться платити за спожите тепло більше, щоб розрахуватися. Петро Порошенко гарантував, що цього не буде.

"Демагоги і популісти сіють чутки, що нібито сміляни мають платити якусь підвищену ціну за газ. Наголошую абсолютно відповідально - це брехня! І це також буде знаходитись на моєму особистому контролі. Тариф був, є і буде залишатись таким самим, як по всій Україні.

І ще одне моє доручення: прослідкуйте також, щоби за той період, коли люди сиділи без опалення, людям не нараховувалися тарифи. Люди не мають і не будуть платити за послуги, які їм не надавались", - наголосив Петро Порошенко, президент України.