Купівля житла у новобудові нагадує рулетку. Якщо не пощастить - разом із квартирою отримаєте бонус - купу проблем і потенційних небезпек. І останнім часом, жертв забудовників - дедалі більше. Будинки-нелегали, яких і на паперах не існує. Або висотки з непід'єднаними комунікаціями. Чи з тарифами за електрику - як на промислових підприємствах.

А що приховане під штукатуркою - то це взагалі не знає ніхто. Забудовник замість нормальних матеріалів - використовує дешеві та неякісні. Собі в прибуток, а мешканцям - на шкоду.

Про жадібність та безвідповідальність, які наражають на небезпеку - Євгенія Коваленко.

Українські міста ростуть угору. Будинки на 20 і більше поверхів - нова архітектурна реальність. І нова висотна небезпека!

"Ви купуєте нормальну квартиру зовнішньо, а через 2-3 роки починаються проблеми", - говорить Анатолій Топал, експерт з нерухомості.

Кілька місяців тому. Один із престижних кварталів у столичному середмісті. Клуби диму здіймаються над елітною багатоповерхівкою. Спалахнули будматеріали. Будинок ще не ввели в експлуатацію, тож ніхто не постраждав.

А це - рятувальники гасять ще одну пожежу в іще одній київській новобудові. Палає покрівля.

Ще одна масштабна пожежа - минулого тижня. Зайнялися кабелі в новому будинку. Рятувальники евакуювали півсотні мешканців. Десятьох - витягали з вогню.

"Кожен житловий будинок, збудований в місті Києві, - з порушенням державних будівельних норм", - наголошує Віктор Глеба, архітектор.

Тож чому замість комфортного життя в новобудові - ми отримуємо купу проблем? І як недобросовісні забудовники економлять на нашій безпеці?

Придбати апартаменти з гарним краєвидом та ще й за помірну ціну - мрія чи не кожного українця. А коли є попит, то й висотки ростуть, як гриби після дощу. От тільки купівля - фактично гра в лотерею. бо якість тримається часто лише на слові.

"Если чайничек закипятить, то можно оказаться без электричества во всем доме".

Ольга купила квартиру в цьому будинку. На перший погляд - усе стильно та по-європейськи. Радості жінки не було меж, допоки тут не оселилася.

"У нас не хватает мощности подстанции, к которой подключен дом. И отключается электричество. Отключается у нас электроплита. У нас электрический обогрев и канализация на электричестве", - розповідає Ольга Стеблевець, голова правління ОСББ.

І так - щодня. Бо будинок не підключений до центральних комунікацій. Буває, мешканці по півдоби залишаються поза цивілізацією. А на ремонти щомісяця змушені витрачати тисячі з власних кишень.

"Застройщик выбрал такую позицию - он построил дом. Вы создали ОСББ. Дальше - ваши проблемы", - говорить Ольга Стеблевець, голова правління ОСББ.

Та незважаючи на очевидні мінуси, ціни за квадратний метр чималі. Приміром, Ольга за свою однокімнатну віддала 50 тисяч доларів. Гроші вкладала ще в будівництво. За документами - все було в нормі.

"Нам показали такую декларацию "Про готовність до експлуатації об'єкта". Не доверять этому документу мы не могли. Ну как? - государственный орган выдает декларацию. Застройщик дал какие-то документы, и на основании этих документов - ему выдали эту декларацию. А проверять - никто не проверял", - розповідає Ольга Стеблевець, голова правління ОСББ.

І в результаті - ніхто ні за що не відповідає. Мешканці вже написали купу листів чиновникам, та поки що - безрезультатно. А тим часом забудовник зводить ще одну секцію. А це - додаткові навантаження на комунікації, які вже не витримують.

"Ось тут у нас каналізація. Ви бачите, підключений отаким чином насос в ямі. І всі стоки йдуть туди. І вже в міську каналізацію подаються насосом. А насправді - такий великий будинок не може таким маленьким насосом обслуговуватись. І навіть кабель, бачите, як прокладено - просто висить з під'їзду і все", - показує Ольга Бардадим, мешканка проблемного будинку.

І така каналізація - просто під вікнами людей. А через ці пагорби та рови - пожежна машина просто не зможе під'їхати до будинку.

"Дом утеплен пенополиэстеролом. Достаточно быстро возгорается".

Мешканці бояться, чи не зекономив забудовник ще на чомусь. Бо дуже часто замість дорогих матеріалів використовують найдешевші. Неякісні, а відтак - небезпечні.

"Замість мінеральної вати, можуть покласти пінопласт, замість нормальних водопровідних труб поставив шовні труби, які через 5 років просто в сито перетворились. А різниця майже вдвічі на метр тої ж труби. Та ж проводка - можна взяти нормальний кабель, який іде за вимогами. А можна взяти дешеву китайську підробку", - розповідає Анатолій Топал, експерт з нерухомості.

Тому експерти радять перевіряти документи на будівельні матеріали. Та проблема в тому, що з цього року такі сертифікати вже не є обов'язковими! Відтак - залишається сподіватися на чесність забудовника.

"Але навіть якщо вам покажуть той сертифікат - ви ж не перевірите, що там лежить арматури саме стільки, скільки потрібно. Що там глибина залягання цих свай або фундаментів - відповідає до вимог", - зазначає Анатолій Топал, експерт з нерухомості.

Архітектор Віктор Глеба каже - державні будівельні норми, так чи інакше, порушують усі українські будівельні компанії.

"Порушення: в історичному центрі - висотність, щільність забудови. Це житловий будинок. Тут немає ні дитмайданчиків, ні майданчиків благоустрою, ні відпочинку, нічого. Відстань між адміністративними будинками порушена, соціальної інфраструктури немає. В деякі вікна не потрапляє сонячне світло", - показує Віктор Глеба, архітектор.

У Європі за такі речі в забудовника вже давно б забрали ліцензію. А в нас - очевидні порушення - мало не звична річ. Чому так відбувається? Ми хотіли запитати в тих, хто за це відповідає, - у Державної архітектурно-будівельної інспекції. Та на цьому тижні часу для нас чиновники - не знайшли.

"Яким чином так сталося, що головні інспектори будівельного нагляду - "гібуни" так звані - ставлять підписи й печатки на дозволах, але при цьому вони не перевіряють, або прикривають в корупційний спосіб всі ті порушення? - "бабло за квадратний метр" беруть при видачі дозволів, при видачі містобудівних умов і обмежень", - наголосив Віктор Глеба, архітектор.

А в результаті, купівля квартири в новобудові - це така собі лотерея. Придбав безпечне житло - вважай, виграв. А натрапив на "економного" забудовника - твої проблеми. Як у мешканців ось цієї столичної висотки. Будинок періодично горить - через неякісну обшивку.

"У нас вигорів пінопласт. Ми його поміняли за свій рахунок. Нам це ніхто не компенсував. Я сам особисто возив ці папери і фотографії в пожежну службу - до цих пузатих дядьок, яким абсолютно немає ніякого діла", - розповів Сергій, власник квартири в проблемній багатоповерхівці.

Цей будинок уже став таким собі палаючим символом забудовницької жадібності та чиновницької безвідповідальності.