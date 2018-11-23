Великий переполох в Інтерполі. Спочатку президент організації опинився під арештом за корупцію, а потім до цього додався ще й гучний політичний скандал. Держави всерйоз обговорювали навіть зупинку членства в Інтерполі. Як вдалося владнати конфлікт? Давайте подивимось.

Інтерпол - знову з головою. Цього тижня у спекотних Еміратах після не менш спекотних суперечок обрали нового очільника - Кім Чен Янга.

Загалом президента Інтерполу обирають раз на 4 роки. Та в жовтні колишній керівник Мен Хунвей сам став фігурантом кримінального скандалу. Це була історія, гідна детективного сюжету. Президента пошукової міжнародної організації шукав мало не весь світ! Бо він - безслідно зник. Зрештою знайшовся на батьківщині, в Китаї. Там Хунвея звинуватили в корупції.

Тож зненацька обезголовленому Інтерполу знадобився новий очільник. Кандидатів було двоє. Кім Чен Янг - із Південної Кореї та - Олександр Прокопчук - із Росії. Такий спаринг одразу набув політичного підгрунтя. Ще до голосування низка держав, зокрема Україна, пригрозили виходом із організації, якщо росіянин стане біля керма.

Захід - був одноголосно проти Прокопчука. А в США сенатори навіть просили втрутитися Трампа. Мовляв, Кремль буде використовувати Інтерпол як засіб політичного тиску і переслідування опонентів.

Тож, зрештою, із великим відривом - переміг кореєць Кім Чен Янг.

Утім, президент Інтерполу - багато в чому посада символічна. Реальна влада - в генерального секретаря. Цей пост обіймає німець Юрген Шток.