І знову держава посилює відповідальність для тих, хто сідає за кермо під градусом. Цього разу штрафи збільшили в десятки разів. Взагалі, депутати внесли в кримінальне законодавство суттєву новацію - проголосували за поділ усіх правопорушень на злочини та проступки. І ось, наприклад, за п'яне водіння тепер каратимуть в кримінальному порядку, а не адміністративному.

Якщо б ці нові норми запрацювали вже сьогодні, за нетверезе кермування - довелося б сплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень та позбутися прав на 3 роки - і це якщо піймають уперше.

Якщо повторно - штраф міг би сягнути більше 50 тисяч гривень, плюс позбавлення прав на кілька років. І це лише за водіння, тобто без ДТП. Якщо ж нетверезий водій спровокує аварію - тоді тюрма.

Проте, нові штрафи не запрацюють ані цього року, ані наступного. Прогнозують, що з 2020 року - бо потрібні ще й нові підзаконні акти. Та й насправді велике питання - чи вистачить штрафів, аби привчити людей до тверезості?

Феруза Бегматова шукала відповідь.

10 людей - щодоби. І серед них - одна дитина... Смертність на українських дорогах одна з найвищих у Європі. І кожна цифра - це чиїсь син, дочка чи брат.

"Мой брат погиб из-за пьяного водителя".

Це Світлана - її брата збив працівник поліції в січні 2017 року. За два тижні хлопець помер, так і не опритомнівши. Йому було лише 19 років.

"Я цього не хотів. Ще раз повторюся. Прошу вибачення", - заявив Владислав Тимченко, винуватець ДТП.

У тому, що водій був напідпитку, - впевнені свідки. Та слідству це встановити не вдалося. Адже поліцейські - "забули" відправити водія на мед-експертизу. А після суду взагалі відпустили додому - амністували.

"Оскільки він має на утриманні малолітню дитину", - говорить Володимир Купрієнко, захисник обвинуваченого.

"А наша дитина?", - кричать у суді люди.

Загалом, саме п'яні аварії - одні з найбільш резонансних і цинічних. Лише за останній рік смертельних ДТП "під градусом" сталося більше сотні!

Збільшені штрафи водіїв не зупиняють. Бо невідворотності покарання - немає! Втекти, відкрутитися або - відкупитися. Реалії правосуддя по-українськи. Хоча покарання за водіння у п'яному стані - одне з найбільш суворих у всьому світі. А в деяких країнах карають навіть пасажирів, які дозволили людині напідпитку сісти за кермо. Світлана й досі не розуміє - чому того січневого дня ніхто не зупинив нетверезого водія.

Чи готові наші люди брати на себе відповідальність? Чи принцип "моя хата скраю" - все-таки сильніший за сумління?

"Я не верю, люди равнодушны".

Цей п'яний, як чіп, чоловік - абсолютно тверезий актор - Сергій.

"Не подскажите, там могу выехать?"

Він влаштовує перехожим тест на адекватність.

"На машине получится? - Получится".

Перехожі люб'язно підказують п'яному, як виїхати.

"Спасибо большое, ой!" (падає актор).

Ніхто не квапиться його зупинити.

За Сергієм люди спостерігають із цікавістю. Так само, як потім - уже вдома - будуть дивитися новини про загиблих людей із вини п'яного водія. З єдиною відмінністю - без усмішки, як зараз.

"Всем хорошего настроения".

Ти ми не полишаємо сподівань - спонукати людей до адекватних дій.

"Може, поліцію викликати, він реально збирається їхати? Может йому жить надоело - можна йти і їхати".

Нарешті до Сергія рішуче прямує чоловік.

"За рулем не поедешь! - Как это, не поеду? - Давай я тебе машину сейчас вызову, ты не поедешь. - Я нормально, не переживайте".

Та чоловік - не відступав. І таки не пустив Сергія за кермо. Єдиний із-поміж десятка інших.

"Ключ отдай, я отдам ключ. Ты выпивши за руль"

Та сама локація - автобусна зупинка. Та мізансцена дещо інша. І глядачі змінилися. Неподалік - чуємо знайомий брязкіт.

"Столько людей, ничего себе, все прям стоят. Может, кого-то подвезти на Петровочку".

І людей це не лякає, лише - забавляє.

"Потом не надо говорить, что я не предлагал, ок".

Сідати з таким водієм не хоче ніхто. Інстинкт самозбереження тут спрацьовує. А от відповідальність за інших - прокинулася лише в цієї пані.

"Может, подкинуть? Дайте ключи, я наберу жінку".

Жінка переходить до рішучих дій.

"Нема жінки! - Нема? Ну мами... Мами тоже нет. Ну що ж ви смієтеся? То не смішно".

Та жінка Сергія не відпускає.

"Я Вас не випущу, я Вас украду!"

І поки вони сперечаються, на допомогу приходить чоловік. І діє без зайвих вмовлянь.

"Идемте!" (забирає ключі).

Результати експерименту - неоднозначні. Хоча Світлана й вдячна кільком людям, які все ж таки не залишилися байдужими.

"Рада, что у кого-то екнуло".

У Нацполіції нарешті обіцяють запровадити нормальну систему контролю на дорогах. Депутати вкотре підвищують штрафи. Востаннє - цього тижня: за повторну п'яну їзду запровадили покарання - 51 тисячу гривень. Щоправда, запрацює ця норма лише з 2020 року. Та все це - напівзаходи на тлі майже тотальної безвідповідальності. Де одні - з легкістю сідають за кермо під градусом - з мовчазної згоди інших.