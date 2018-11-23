Завтра в Україні день пам'яті жертв голодоморів. Люди по всій країні запалять свічки, щоб згадати тих, хто загинув через вбивчу політику радянської тоталітарної влади. Точних оцінок, скільки саме українців померло у 20 столітті від штучного голоду, - немає. Але це мільйони. Мільйони тих, хто загинув. Мільйони тих, хто не народився.