Великобритания дала согласие на требование Испании, чтобы в контексте Brexit при урегулировании вопросов, связанных с Гибралтаром, требовалось согласие испанской стороны. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По его словам, "у нас (у Испании - ред.) есть обещание, обязательства от британского правительства, заявившего... о готовности гарантировать: оно займется прояснением того, что мы от них требовали".

В то же время Нальдо заявил, что пока не может объявить об отказе Испании задействовать право вето относительно соглашения ЕС и Великобритании по Brexit. Он пояснил, что пока не видел письменных обещаний Британии учесть требования испанской стороны по Гибралтару.

Он пояснил, что Мадрид хочет от Лондона обнародования этих письменных обещаний.

В частности, Испания хочет, чтобы в документах о будущих отношениях ЕС и Великобритании было четко обозначено, что любые решения по Гибралтару Лондон может принимать только в прямых переговорах с Мадридом. Сейчас подобный пункт в связанных с Brexit документах отсутствует.

В четверг ЕС и Британия на уровне переговорщиков согласовали декларацию о будущих отношениях, в которой также ничего не сказано о Гибралтаре.

Ранее мы сообщали о том, что Испания блокирует Brexit из-за Гибралтара.