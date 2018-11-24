Британия согласилась на требования Испании по Гибралтару [ Редактировать ]
Великобритания дала согласие на требование Испании, чтобы в контексте Brexit при урегулировании вопросов, связанных с Гибралтаром, требовалось согласие испанской стороны. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По его словам, "у нас (у Испании - ред.) есть обещание, обязательства от британского правительства, заявившего... о готовности гарантировать: оно займется прояснением того, что мы от них требовали".
В то же время Нальдо заявил, что пока не может объявить об отказе Испании задействовать право вето относительно соглашения ЕС и Великобритании по Brexit. Он пояснил, что пока не видел письменных обещаний Британии учесть требования испанской стороны по Гибралтару.
Он пояснил, что Мадрид хочет от Лондона обнародования этих письменных обещаний.
В частности, Испания хочет, чтобы в документах о будущих отношениях ЕС и Великобритании было четко обозначено, что любые решения по Гибралтару Лондон может принимать только в прямых переговорах с Мадридом. Сейчас подобный пункт в связанных с Brexit документах отсутствует.
В четверг ЕС и Британия на уровне переговорщиков согласовали декларацию о будущих отношениях, в которой также ничего не сказано о Гибралтаре.
Ранее мы сообщали о том, что Испания блокирует Brexit из-за Гибралтара.
по теме
Brexit: Іспанія блокує угоду через Гібралтар
Іспанія саботує Брекзит. Країна заявила, що не підтримає угоди про вихід Британії з ЄС. Що не до вподоби Мадриду і чим це загрожує Лондону?
Мадрид не підтримує угоди про вихід Британії з ЄС
Іспанія саботує Брекзит. Країна заявила, що не підтримає Угоди про вихід Британії з ЄС. Що не до вподоби Мадриду і чим це загрожує Лондону?
Іспанія не підтримала угоду щодо виходу Британії з ЄС
Іспанія саботує Брекзит. Мадрид заявив, що не підтримає угоду щодо виходу Британії з ЄС. Що не подобається Іспанії і чим це загрожує Лондону?
Меркель одобрила Brexit
Канцлер Германии поддержала проект договора о выходе Великобритании из ЕС
У парламенті Британії готуються до оголошення вотуму недовіри прем'єру
Через ухвалену сьогодні угоду про Брекзит Велика Британія вже найближчими днями може залишитися без прем'єр-міністра. Доля Терези Мей висить на волосині. Депутати збирають голоси для оголошення вотуму недовіри прем'єру
Рада ЄС погодила проект угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу
Рада ЄС погодила проект угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу. 27 міністрів закордонних справ схвалили документ на зустрічі у Брюсселі. Фінальну версію Лондон затвердив минулого тижня, після п'ятигодинного закритого засідання кабміну