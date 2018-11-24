Как получать удовольствие от жизни, если нет денег [ Редактировать ]
Говорят, что счастье нельзя купить, и эти бесплатные способы развлечься доказывают правоту утверждения, пишет "Лайфхакер".
1. Пешеходные экскурсии
Даже у небольших городов есть своя история, и это открывает возможности для долгих пеших прогулок. Найдите в интернете готовые экскурсионные маршруты или составьте несколько собственных на основе фактов о населенном пункте и его окрестностях и отправляйтесь в путь. Чтобы не надо было тратить деньги, возьмите с собой воду и перекус.
Если просто ходить вам скучно, добавьте элемент игры. Например, загрузите на телефон все здания одного года постройки, а потом найдите их и сделайте собственные фотографии. Коллажи, если продумать идею, взорвут ваши соцсети.
2. Библиотеки
Если вы хотите читать новые книги бесплатно и легально, знайте: библиотеки все еще существуют и готовы предоставить вам такую возможность. Но заглянуть в эти учреждения стоит еще и потому, что сейчас в них проводится много разных активностей: встречи с интересными людьми, кинопоказы, концерты и многое другое. Иногда для участия даже не нужно читательского билета.
3. Спорт на открытом воздухе
В детстве мы обходились без тренажерных залов, и волшебной фразы "А скиньте мяч" было достаточно, чтобы обеспечить себя активностью на долгие часы.
Годы прошли, а площадки для игр остались. Кое-где они не видели ремонта с тех самых пор и порядком обветшали, но и новых стадионов, волейбольных и баскетбольных площадок достаточно. Добавьте к этому уличные тренажеры, бесплатные хоккейные коробки и катки - есть где развернуться. В парках можно играть в бадминтон и фрисби, когда тепло.
4. Дни открытых дверей
Подобные мероприятия проводят не только университеты и колледжи, но и нуждающиеся в рекламе музеи, выставочные залы, фитнес-клубы, танцевальные школы. Бесплатно можно попасть и в крупные государственные музеи - ищите специальные дни в расписании. Правда, будьте готовы отстоять большую очередь.
5. Настольные игры
Тематические вечеринки можно устраивать у себя дома. При этом удачная идея - попросить друзей принести и свои настолки, и тогда у вас будет больше выбора.
Если среди ваших знакомых никто не любит подобные развлечения, обратите внимания на магазины настольных игр - там частенько проводятся бесплатные турниры.
6. Волонтерство
Со стороны кажется, что помощь другим - так себе развлечение. Если воспринимать волонтерство как тяжелую повинность, оно ею и будет. А можно найти себе занятие по душе и совместить приятное с полезным.
Если идея вам нравится, проведите немного времени, например, в приюте для животных. Осознание, что ты приложил руку к чему-то хорошему, поднимает настроение.
7. Шопинг без покупок
Если любите наряжаться, не обязательно забивать всеми понравившимися вещами шкаф. Ходите по магазинам, собирайте стильные образы и фотографируйтесь. Лайки в соцсетях помогут поднять самооценку и настроение.
8. Буккроссинг
Движение по обмену книгами перестало быть новинкой, и о нем пишут все меньше. Однако оно есть. Так что если хотите бесплатно прочесть интересное издание, просто найдите в интернете точки, где можно взять книгу. Но не забудьте передать ее дальше: не только вы хотите экономить.
9. Систематизация фотоархива
Наверняка у вас на жестком диске лежит огромный архив фотографий, до которого руки никак не доходят. Разберите его - на это уйдет не один час и, возможно, не один день. Удалите картинки, которые не радуют, разложите изображения по папкам, отберите фото для печати. Заодно вспомните, как хороша ваша жизнь и за что нужно быть ей благодарным.
10. Мечтания
Ставить цели и мечтать - не одно и то же, и на последнее у нас частенько не остается времени. А это отличный способ не только развлечься, но и понять, чего вам действительно хочется. Можно просто прокрутить картинки идеальной жизни в голове или составить карту желаний. Возможно, после этого придется поменять цели.
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