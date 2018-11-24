В китайской провинции Цзилинь в результате взрыва на машиностроительном заводе погибли два человека, передает "Корреспондент".



Отмечается, что при взрыве также пострадали около 24 человек.



Инцидент произошел в уезде Дунфэн в ночь на субботу, 24 ноября. Взрыв прогремел на территории одного из объектов компании по производству механического оборудования.



В результате началось возгорание. В настоящее время на месте ЧП работают более 220 спасателей.

Напомним, КНДР устроила массовые взрывы на границе.