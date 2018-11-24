24 ноября - 328-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 37 дней.

День памяти жертв голодоморов в Украине

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается скорбная памятная дата - День памяти жертв голодоморов.

Более 20 стран признали голод в Украине 1932-33 годах Геноцидом украинской нации. Страшная трагедия уничтожила почти 4 миллиона украинцев, и это не окончательные данные. В резолюции Европарламента Голодомор назван "ужасным преступлением против народа Украины и человечности".

Сегодня в 16 часов в Украине объявляется общенациональная минута молчания а еще в память о жертвах геноцида не забудьте зажечь свечу памяти и поставить ее на подоконник.