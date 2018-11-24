24 ноября: какой сегодня празник [ Редактировать ]
24 ноября - 328-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 37 дней.
День памяти жертв голодоморов в Украине
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается скорбная памятная дата - День памяти жертв голодоморов.
Более 20 стран признали голод в Украине 1932-33 годах Геноцидом украинской нации. Страшная трагедия уничтожила почти 4 миллиона украинцев, и это не окончательные данные. В резолюции Европарламента Голодомор назван "ужасным преступлением против народа Украины и человечности".
Сегодня в 16 часов в Украине объявляется общенациональная минута молчания а еще в память о жертвах геноцида не забудьте зажечь свечу памяти и поставить ее на подоконник.
Именины 24 ноября
Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей, Федор.
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