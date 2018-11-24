Уборщицу приговорили к 10 годам из-за лжи [ Редактировать ]
В Греции женщину приговорили к 10 годам лишения свободы за преувеличение информации о ее обучении в школе. Теперь решение суда первой инстанции рассмотрит Верховный суд Греции.
Об этом сообщает ВВС.
53-летняя женщина работала уборщицей в детском саду в течение 15 лет. Она подделала сертификат об окончании школы. Женщина проучилась всего пять лет начальной школы, а в сертификате отметила, что шесть. Несоответствие записей об образовании было обнаружено во время проверки в 2014 году. Тогда региональный суд приговорил ее к 10 годам по обвинению в обмане общественности.
Дело вызвало большой скандал в Греции.
"Это решение не просто бесчеловечное, это еще один очень показательный признак постоянных патогенных процессов в системе уголовного правосудия",- говорится в заявлении Греческой лиги по правам человека.
На следующей неделе старший прокурор Верховного суда должен изучить юридические аргументы суда первой инстанции.
Напомним, журналистка обвиняет уборщика 5-звездочного отеля в изнасиловании.
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