В Греции женщину приговорили к 10 годам лишения свободы за преувеличение информации о ее обучении в школе. Теперь решение суда первой инстанции рассмотрит Верховный суд Греции.

Об этом сообщает ВВС.

53-летняя женщина работала уборщицей в детском саду в течение 15 лет. Она подделала сертификат об окончании школы. Женщина проучилась всего пять лет начальной школы, а в сертификате отметила, что шесть. Несоответствие записей об образовании было обнаружено во время проверки в 2014 году. Тогда региональный суд приговорил ее к 10 годам по обвинению в обмане общественности.

Дело вызвало большой скандал в Греции.

"Это решение не просто бесчеловечное, это еще один очень показательный признак постоянных патогенных процессов в системе уголовного правосудия",- говорится в заявлении Греческой лиги по правам человека.

На следующей неделе старший прокурор Верховного суда должен изучить юридические аргументы суда первой инстанции.

Напомним, журналистка обвиняет уборщика 5-звездочного отеля в изнасиловании.