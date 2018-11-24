Пугачева шокировала внешним видом после болезни (фото) [ Редактировать ]
Российская певица Алла Пугачева впервые появилась на людях после болезни.
Фотографию опубликовала в Instagram певица Жасмин, которая встретилась с артисткой на детском празднике, который был организован в честь внучки Игоря Крутого Деми.
"Женщина, которая по-настоящему знает секрет вечной улыбки, доброты и чего-то такого очень теплого и уютного, такого, из-за чего рядом с ней всегда хорошо", - написала Жасмин.
Многих подписчиков удивила новая прическа и наряд Аллы Борисовны. "Сразу так и не узнаешь", - пишут в комментариях под фото.
Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева расплакалась из-за молодого певца.
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